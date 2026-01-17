Chiellini: «Spalletti lo consideriamo l’allenatore della Juventus delle prossime stagioni»

A Sky: «Per noi non è mai stato in discussione, la squadra è cresciuta e migliorata. Da parte nostra c’è sempre stata la voglia di confermare Spalletti. A tempo debito ne parleremo».

Il Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato a Sky Sport della permanenza del tecnico Luciano Spalletti.

Le parole di Chiellini

«Spalletti per noi non è mai stato in discussione, il suo futuro qui: lo consideriamo l’allenatore delle prossime stagioni della Juventus. Con Spalletti la squadra è cresciuta, la partita di Bologna ha dato consapevolezza. Appena abbiamo avuto modo di lavorare con settimane intere la squadra si è migliorata. Il gruppo si è compattato ancora di più dopo i pareggi e le sconfitte. Da parte nostra c’è sempre stata la voglia di confermare Spalletti. A tempo debito ne parleremo ma nessuno ha dubbi a riguardo».

Sul calciomercato, Chiellini ha invece parlato a Dazn:

«In questo momento non è facile rinforzare un gruppo di giocatori che sta già dando risposte. Stiamo attenti e vigili, se ci saranno occasioni non ci tireremo indietro ma siamo consapevoli che il mercato di gennaio è sempre molto difficile».