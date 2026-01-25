Chiellini: «A Napoli abbiamo toccato il fondo, poi abbiamo costruito certezze e le dimostreremo»

Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della sfida tra Juventus e Napoli che andrà in scena tra poco più di mezz’ora all’Allianz Stadium. Focus del suo intervento anche il mercato e il prosieguo del campionato.

Chiellini: «A Napoli abbiamo toccato il fondo, poi siamo ripartiti»

«Partita importante, a Napoli abbiamo toccato il fondo ma poi siamo ripartiti. Risposta importante a Bologna e poi a Roma, da lì la squadra ha costruito certezze. Ora ci sono da pesare queste certezze, bisognerà capire il rettangolo che ci dirà. Oggi c’è un ambiente bellissimo. Questo stadio ha solo bisogno di vedere la squadra, di sentire che c’è. Non vedono l’ora di vederla vincere e giocar bene, oggi è un’occasione per riunirci e sarà importante soprattutto avere continuità di prestazione. A Cagliari siamo stati sfortunati, col Benfica siamo stati bravi. Partita di sostanza, da squadra vera. Mercato? Siamo andati a parlare con El-Nesyri ma ha mostrato qualche perplessità sul prestito, vedremo se ci sarà altro modo di migliorare la squadra»

Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Neto, Cabal

Allenatore: Luciano Spalletti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara

Allenatore: Antonio Conte