Castellacci: «Gli infortuni muscolari possono essere dovuti a tante cause, sembra che si voglia trovare un colpevole»

«Gli infortuni muscolari possono essere dovuti a tante cause. Quando si chiede a cosa possano essere dovuti, è perché certe volte si vuole trovare un colpevole. Non si può fare questo ragionamento. Figuriamoci se Antonio Conte, che io conosco bene, talmente attento a tutto e scrupoloso, non abbia esaminato con i preparatori atletici i motivi di questi affaticamenti muscolari e lesioni muscolari. Sicuramente avrebbe già corretto il tiro».

Ritorno di Politano?

Castellacci: «Presuppongo sia una lesione di primo grado, nel giro di 20-30 giorni dovrebbe tornare. Per quanto riguarda Rrhamani, dovrebbe essere una lesione distrattiva di primo grado, in 15 giorni dovrebbe recuperare. Antonio vuole un agonismo in campo al 100%. Considerando tanti infortuni, ovviamente hanno giocato sempre gli stessi e si sono sovraccaricati. Politano e Rrahmani magari erano un po’ carichi muscolarmente».

