Caicedo: «Contro il Napoli sarà complicato: giocare qui davanti ai loro tifosi renderà tutto incredibile»

Moises Caicedo, centrocampista del Chelsea, ha così presentato il match di Champions contro il Napoli. Le sue parole in conferenza stampa, accanto all’allenatore Rosenior.

Le parole di Caicedo

Come ti senti fisicamente?

«Bene. Come professionisti, dobbiamo adattarci il più rapidamente possibile alle diverse situazioni».

Vincendo domani lanceremmo un messaggio alle avversarie?

«Sarà una partita complicata: giocare qui davanti ai loro tifosi renderà tutto incredibile. Siamo contenti di affrontare gare di questo tipo: sappiamo che sarà dura perché loro sono forti, ma abbiamo preparato la sfida con attenzione».

Ritieni ingiusto il trattamento degli arbitri nei tuoi confronti?

«Nessun giocatore vuole essere ammonito o espulso. Bisogna trarre insegnamento dagli errori: sono un calciatore aggressivo perché voglio riconquistare palla, ma mai scorretto. Non cambierò certo il mio modo di giocare: è il mio stile e continuerò così per aiutare la squadra».