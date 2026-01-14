Buongiorno: «Siamo amareggiati, ma non sfiduciati. Il campionato è ancora lungo»

A Dazn: «Non è facile con le tante partite, ma come non lo è per le altre suqadre. Noi, nonostante gli infortuni dobbiamo essere pronti tutti»

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio contro il Parma

Le parole di Buongiorno

«Siamo amareggiati per il pareggio, non siamo riusciti a trovare l’ultimo passaggio, il tiro che ci portasse al gol. Analizzeremo col mister per continuare a migliorare»

Questo è il momento di lavorare sulle teste e sull’umore? Avete la consapevolezza che il campionato è ancora lungo?

«Sfiducia no, noi ci concentriamo su noi stessi partita per partita. Cerchiamo di fare quello che proviamo in allenamenti. Siamo amareggiati perché sapevamo che erano tre punti importanti, come lo sono tutti. Il campionato è ancora lungo e noi continueremo a lavorare»

Le sensazioni su come state?

«Non è facile con le tante partite, ma come non lo è per le altre suqadre. Noi, nonostante gli infortuni dobbiamo essere pronti tutti. Lavoriamo sempre con lo staff tecnico e i preparatori per arrivare al meglio in partita»