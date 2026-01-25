Buongiorno: «Possiamo perdere l’entusiasmo? Il mister ha detto che dobbiamo restare uniti e essere positivi»

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta contro la Juventus

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, fino a quando eravamo sull’1-0 tutto sommato nel secondo tempo eravamo in controllo, poi non siamo riusciti a difendere bene e abbiamo subito altri due gol. È un momento difficile ma tutti quanti stanno cercando di dare il massimo, di sacrificarsi. Siamo pochi, stiamo cercando di dare tutto, ognuno di noi. Siamo delusi per la sconfitta, ma stiamo dando il massimo».

C’è rischio di perdere l’entusiasmo?

«Il mister l’ha detto, dobbiamo tenere duro e rimanere uniti, cercare di avere spirito positivo quando andiamo a cercare di affrontare ogni partita. Però ripeto che tutti quanti stanno cercando di dare veramente il massimo nonostante le difficoltà. Stiamo cercando di rimanere uniti il più possibile»

Di seguito le sue dichiarazioni a Dazn

«È un momento di emergenza, ci sono assenze e difficoltà. La squadra si sta sacrificando al massimo e si sta impegnando al 100%, stiamo dando tutto. Siamo molto delusi per il risultato, ma oggi la squadra ha dato veramente il massimo. Non ho mai vissuto una situazione così con tutti questi infortuni, ma noi dobbiamo pensare ad allenarci e giocare al meglio che possiamo. Solo un caso? Non spetta a me dirlo, io cerco di dare il massimo come tutti quando chiamati in causa. Tutti lo stiamo facendo, tutti si stanno sacrificando. Siamo delusi per la partita, ma c’è subito da ricaricare le energie e analizzare gli errori in vista della partita importantissima che ci aspetta. Vogliamo assolutamente vincere, cercheremo di farci trovare pronti».