Attenti, ora il Milan di Allegri batte anche le piccole (e ha persino dominato ahi ahi ahi)

Milan-Lecce 1-0. E i rossoneri sono sempre più secondi a tre punti dall’Inter e con tre punti di vantaggio sul Napoli. Il Milan non si è accontentato di vincere la partita delle statistiche, ha voluto segnare anche. Ci ha pensato il tedesco Fullkrug entrato da appena tre minuti. Colpo di testa del tedesco su cross di Saelemaekers. Bisogna stare attenti perché se il Milan comincia a vincere anche con le piccole, comincia a essere un problema. Ha persino dominato la partita, chissà cos’avranno stavolta da ridire i criticoni. Ha vinto anche senza Modric, hanno giocato Ricci e Jashari.

Allegri ha trovato anche un centravanti vero. Fullkrug è un signor giocatore, è uno che ha segnato 14 gol in 24 presenze nella Nazionale tedesca, ha giocato in club forti. L’obiettivo è entrare tra i primi quattro, sta di fatto che il Milan è secondo a tre punti dall’inter. È dura oggi non parlare di scudetto. Poi magari non lo vince, ma oggi il Milan è il secondo favorito.