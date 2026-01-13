Anche per l’Inter l’incubo soleo, Calhanoglu si ferma per 20 giorni: risentimento muscolare

Il turco sarà out per 20 giorni circa. Salta cinque gare di campionato e due di Champions contro Arsenal e Dortmund. Potrebbe rientrare contro la Juventus

Inter, le condizioni di Calhanoglu

Si legge sul sito dell’Inter:

Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.

Il soleo: un nome abbastanza terrificante da far venire gli incubi a ogni tifoso del Napoli che dal 26 novembre al 25 febbraio 2025 vide cadere Mazzocchi, Politano, Olivera, ancora Mazzocchi e infine Anguissa. La causa sempre la stessa: lesione distrattiva del muscolo soleo.

Il turco starà fuori 20 giorni. Si legge sul sito di Di Marzio:

Si ferma Hakan Calhanoglu. Il turco ha rimediato un risentimento al soleo, e resterà fuori per circa 20 giorni. Il mese di gennaio del mediano si chiude con qualche settimana d’anticipo: il classe ’94 salterà infatti i prossimi cinque appuntamenti in campionato e le ultime due di Champions League, contro Arsenal e Borussia Dortmund. Oltre alle sfide contro Lecce e Udinese, Chivu non potrà contare su Calhanoglu anche per le sfide contro Pisa, Cremonese e Sassuolo. A metà febbraio, invece, l’Inter accoglierà la Juventus a San Siro.