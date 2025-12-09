Zola: «In Italia i giovani devono crescere in Serie C come me. Mi piace Maresca, al Chelsea ha dato identità»

Il Times intervista Gianfranco Zola e lo definisce “genio geniale”. Parla del golf, sua nuova passione (“è stata una benedizione, perché quando ho smesso di giocare a calcio, avevo bisogno di qualcos’altro. È stato Gianluca Vialli a invitarmi a giocare per la prima volta”). Ma soprattutto parla del decollo di Maresca al Chelsea e del precipizio del calcio italiano.

“Sono rimasto davvero colpito da Maresca, e non solo perché ha già vinto titoli. Quell’elemento è davvero importante, ma ciò che apprezzo di più è il senso di identità della squadra. Pur essendo giovane, pur avendo una rosa così numerosa con così tanti ottimi giocatori da cui cercare di ottenere il meglio, ha già dato un’identità davvero chiara, ricca e distintiva. Questo rispecchia bene Maresca, e poiché è ancora così giovane, ha ancora molto margine di miglioramento come allenatore. Non lo conoscevo personalmente prima del suo arrivo al Chelsea, ma avevo seguito il suo percorso al Leicester e ho potuto constatare che avevamo a che fare con un allenatore serio. Ha lavorato con e per Sacchi, Pellegrini, Guardiola. Ha avuto un’ottima formazione”.

“Vincere una Premier League è sempre difficile, ma perché no? Quella partita contro l’Arsenal è stata un grande segno della loro maturità. Giocare così a lungo in dieci contro undici, e giocare in un modo che non ha sofferto molto contro quella che probabilmente è la squadra più forte d’Europa in questo momento, è un segno di grande forza, così come il modo in cui hanno limitato il Barcellona anche prima del cartellino rosso di Araújo”.

Chelsea che giocherà in Champions contro l’Atalanta, ed è il gancio per parlare del calcio italiano. Zola considera Palladino “un altro giovane allenatore italiano di talento che sta dimostrando grande qualità”, ma in generale il calcio italiano è “in difficoltà, non c’è modo di evitarlo. La gente dice che è impossibile per noi perdere un terzo Mondiale, ma hanno detto esattamente la stessa cosa per gli ultimi due. Siamo così avanti nel percorso che è necessaria l’onestà. Quando ero un giovane calciatore emergente, ho giocato molto in Serie C ed è stato molto importante per la mia crescita. Non ho seguito la strada convenzionale. Non ero un giovane giocatore di un grande club che è esploso in prima squadra. Ho dovuto guadagnarmi quel riconoscimento più avanti. La Serie C è presente in 60 città in tutta Italia. È un’opportunità per ogni squadra di costruire una struttura per aiutare i giovani italiani. In questo momento, le squadre sono concentrate sulla vittoria del campionato o sulla salvezza, quindi non danno ai giovani giocatori lo spazio di cui hanno bisogno per sbagliare e migliorare. Questo è un problema serio. C’è voglia di cambiare? Beh, in entrambi i casi è diventata una necessità”.