Spalletti lancia Miretti? A Conte oggi sarebbe servito come il pane (Repubblica)

Spalletti lancia Miretti? A Conte sarebbe servito come il pane (Repubblica)

Vigilia di Juventus-Napoli, ecco cosa scrive Repubblica:

Spalletti però lo sguardo preferisce puntarlo avanti: «Ci sono momenti che durano giorni e settimane che passano in un attimo, così come partite che svaniscono subito e altre che rimangono nella memoria. Ecco, questa può dire molto sul nostro futuro». In altri termini, quello del Maradona è, per i bianconeri, un esame di maturità: «Lo si può anche vedere così». Per il Napoli, insomma, è il momento della resistenza perché in tutto gli infortunati sono addirittura sette e la possibilità di scelta è ridotta all’osso (Elmas dovrà industriarsi da regista), per la Juventus è invece quello del rilancio («Veniamo da tre vittorie consecutive, ma la maglia bianconera è tessuta per questo»), anche se pure lei ha problemi di formazione, perlomeno in difesa. Il centravanti sarà David, mentalmente liberato dall’infortunio di Vlahovic, mentre in mezzo può esserci una chance per Miretti, che in estate Conte avrebbe voluto con sé e che adesso gli servirebbe come il pane.