Senza De Bruyne e i Fab Four, Conte è ritornato al calcio da combattimento che ha sempre coltivato (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport si sofferma ovviamente su Napoli e Milan in testa alla classifica, quindi su Conte e Allegri che comandano ancora la Serie A. Con el dovute differenze che poi sono quelle note: Allegri orgoglioso di intestarsi la tradizione del calcio all’italiana, Conte invece no anche se poi l’Antonio spesso e volentieri là torna ma non gli va detto sennò si arrabbia.

Scrive Luigi Garlando per la Gazzetta:

Va riconosciuto a Conte il tentativo di innalzare la qualità del suo prodotto per renderlo compatibile con la Champions, attraverso un mercato ambizioso che ha avuto in De Bruyne il fiore all’occhiello. Tecnica e possesso. Un dato spiega bene la trasformazione. Nel torneo scorso il Napoli era solo 15° per numero di azioni nemiche spezzate nella età campo avversaria. Ora è tra le prime 3 con i piranha del Gasp. Conte ha spinto avanti il Napoli o lo ha reso più aggressivo. Non è sovrapponibile al Milan. I rossoneri hanno un baricentro più basso (49,4 m-51,7), recuperano palla più indietro (33,7 m-37,8), tengono meno palla (49,9%-56,6). Max ha scelto di rintanarsi indietro e attendere, Antonio no.

Il nuovo Conte non è solo l’Aventino torinese

Ma cos’è successo? Che col nuovo ambizioso assetto, il Napoli ha perso gli antichi equilibri, ha intasato troppo gli spazi offensivi e ha faticato ad attaccare la porta. McTominay ha smarrito la sua comfort zone, De Bruyne si è infortunato, sono arrivate le sconfitte, i malumori e un principio di crisi. Come ne è venuto fuori Conte, a parte la fuga sull’Aventino? Lanciando i trascurati Neres e Lang negli spazi in cui un tempo volavano Lavezzi e Cavani, liberando campo davanti, invece di intasarlo in massa. In fondo, è ritornato al calcio da combattimento che ha sempre coltivato, anche da ct. È come se si fosse sfilato un abito di gala, che lo impacciava troppo, e fosse tornato a vestiti più morbidi in cui si sente a suo agio.