Se hai Raffaele “Pall” in panchina, tienilo stretto e continua a gonfiare. Se lo lasci andare la tua squadra finisce a terra

Il Giornale oggi esalta Raffaele Palldino, tecnico dell’Atalanta e crea il suo sloga: “Raffaele “Palloncino” Palladino: l’allenatore che più lo gonfi, più la tua squadra vola. E chi lo molla, sgonfia in un attimo”.

Siamo nel 2022, Monza neo promosso e già nel dramma: Stroppa via, il Condor Galliani pesca in Primavera e comincia la lievitazione. Esordio? Una favola d’altri tempi, 1-0 alla Juve, roba che neanche Berlusconi nei sogni più rosei…Il Monza era un palloncino da 1 euro al lunapark, Palladino l’ha trasformato in mongolfiera colorata”.

La Fiorentina: “Sesto piazzamento, semifinale Conference, Italiano sembrava un ricordo sbiadito, scolorito dal campano rampante...Poi screzio totale, Raffaele vuole un mercato all’altezza, Commisso non ci sta e la piazza lo liquida in un amen.Viola all’inferno e un allenatore e mezzo bruciati”.

L’atalanta: “Gasperini saluta Bergamo, Percassi prende un granchio semi annunciato con Juric e si fionda su Palladino, legandolo alla cordicella della Dea fino al 2027. Ora è gonfio al punto giusto. Martedì di Champions, Gewiss Stadium, Chelsea avanti, tifosi già col nodo in gola. Poi succede di tutto e i Blues escono dal campo come gomme bucate. Londinesi ricchissimi campioni ko, Percassi sorride”.

Morale: “se hai Raffaele “Pall” in panchina, tienilo stretto e continua a gonfiare. Se lo lasci andare, pfff, la tua squadra finisce a terra il giorno dopo la festa”.