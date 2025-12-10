Pulisic trumpiano taciturno, vive a Busto Arsizio: gli ricorda la Pennsylvania. Un libro gli ha cambiato la vita

Pulisic nuovo eroe dei tifosi del Milan. A Torino è entrato febbricitante e ha segnato due gol che hanno ribaltato la partita contro i derelitti granata. È capocannoniere della Serie A con sette gol (al pari di Lautaro). Segna un gol ogni ora di gioco. E ha un contratto di scadenza che il Milan rinnoverà aumentandogli lo stipendio a 5 milioni di euro netti.

Scrive Repubblica con Andrea Sereni:

C’è un retroscena: pronto grazie a una buona dose di tachipirina, da quando è entrato in campo Pulisic ha chiesto ogni cinque minuti alla panchina la bottiglietta con i sali minerali. Era disidratato. «Fino a due giorni fa ero davvero morto», ha ammesso. Nello spogliatoio tutti lo hanno coccolato.

Chi vive Milanello lo racconta come un ragazzo silenzioso, che a volte si isola, non un grande comunicatore. Parla in campo. Negli Stati Uniti è comunque un simbolo del soccer (la sua maglia rossonera è tra le più vendute al mondo). Attento alla moda, è patito degli scacchi (in passato ha sfidato sua maestà Magnus Carlsen). Gli ha cambiato la vita il libro The art of learning, la storia del fenomeno degli scacchi Josh Waitzkin diventato campione di arti marziali: «Mi ha fatto capire che c’è sempre una nuova prospettiva». Considerato trumpiano di ferro, dopo la rielezione di Donald ha festeggiato un gol in nazionale con la Trump Dance: «Era un balletto virale e divertente, per questo l’ho fatto», si era poi giustificato. Aspettando il Mondiale, c’è una missione scudetto da portare avanti.

I giocatori del Milan vivono a Porta Nuova, Pulisic a Busto Arsizio

Di lui scrive anche il Corriere della Sera con Carlos Passerini:

La classe di Pulisic ha fatto il resto. La febbre del gol di Capitan America, roba da film. La notte prima aveva 39. Al mattino ha preso un pulmino

per Torino, è entrato in campo nel finale e nel giro di dieci minuti ha ribaltato il Toro e la classifica. Numeri sbalorditivi, i suoi: 9 presenze e 9

gol fra campionato e coppe, uno ogni 61’ minuti, praticamente uno all’ora. Il suo contratto scade il 30 giugno 2027, il Milan ha un’opzione per allungarlo fino al 2028, ma da qualche mese sono in corso trattative per portarlo fino al 2030. Il nodo è lo stipendio, che va alzato dagli attuali 4 milioni netti a 5. Li merita tutti.

«Parla poco e segna tanto» dice di lui chi lo conosce bene. Vive a Busto Arsizio in una casa con un grande giardino che gli ricorda la sua tenuta in

Pennsylvania, anche perché ama correre nei boschi. Da qui la scelta di non vivere in centro a Milano, magari a Porta Nuova, come quasi tutti icsuoi compagni. Suona la chitarra, ama la musica country, gioca a scacchi e si rilassa col golf insieme alla fidanzata Alexa, americana come lui e golfista professionista.