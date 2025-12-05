Oliseh: «C’è la possibilità che Osimhen vada al Real Madrid. Sarei felice per lui»

Al podcast Insight: «Non dirò come ho ottenuto questa informazione, ma mi è stato detto che andrà»

Sunday Oliseh, ex allenatore della Nigeria e ex giocatore di club come Ajax e Juventus, ha annunciato nel Podcast Insight che Victor Osimhen potrebbe trasferirsi al Real Madrid. Le parole.

Le parole di Oliseh su Osimhen

Ecco cosa ha dichiarato Oliseh, come ripreso da As:

«Si parla molto della possibilità che Osimhen vada al Real Madrid. Non dirò come ho ottenuto questa informazione, ma mi è stato detto che andrà. Vedremo cosa succederà, ma quando l’ho sentito da una figura importante della Nigeria, mi sono molto rallegrato per il giovane».

Il rinvio a giudizio per il Napoli di De Laurentiis nel caso Osimhen segna una differenza netta tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva. Mentre la prima prosegue il suo corso, la seconda si è fermata. Come sottolinea Sandro Sabatini su YouTube:

“Sui giornali, sui siti, ovunque, ho trovato la stessa frase ripetuta in maniera veramente esaustiva, ma anche con una sorta di copia e incolla: non ci sono presupposti per un nuovo processo sportivo. In fondo il processo sportivo su Osimhen c’è già stato due volte, con due assoluzioni, e quando poi il procuratore federale Chiné ha avuto a disposizione le carte nuove da parte della giustizia ordinaria, ha deciso di non riaprire il fascicolo”.