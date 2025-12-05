Home » Approfondimenti » Media e social

Oliseh: «C’è la possibilità che Osimhen vada al Real Madrid. Sarei felice per lui»

Al podcast Insight: «Non dirò come ho ottenuto questa informazione, ma mi è stato detto che andrà»

Galatasaray's Nigerian forward #45 Victor Osimhen celebrates scoring his team's third goal during the UEFA Champions League, league phase day 4, football match between Ajax and Galatasaray at the Johan Cruijff ArenA in Amsterdam on November 5, 2025. (Photo by JOHN THYS / AFP)

Sunday Oliseh, ex allenatore della Nigeria e ex giocatore di club come Ajax e Juventus, ha annunciato nel Podcast Insight che Victor Osimhen potrebbe trasferirsi al Real Madrid. Le parole.

Le parole di Oliseh su Osimhen

Ecco cosa ha dichiarato Oliseh, come ripreso da As:

«Si parla molto della possibilità che Osimhen vada al Real Madrid. Non dirò come ho ottenuto questa informazione, ma mi è stato detto che andrà. Vedremo cosa succederà, ma quando l’ho sentito da una figura importante della Nigeria, mi sono molto rallegrato per il giovane».

