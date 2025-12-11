Napoli-Juventus, l’assalto al pullman della Juve era troppo lontano dallo stadio per essere sanzionato

Tuttosport spiega i motivi per cui il giudice sportivo ha punito i cori dei tifosi Juventini al Maradona e non il lancio di oggetti al pullman dei tifosi napoletani

Tuttosport ritorna oggi su Napoli-Juventus e sul presunto assalto dei tifosi azzurri al pullman bianconero.

“Non è chiaro cosa abbia colpito il pullman della Juventus, se effettivamente dei sassi o altri oggetti contundenti. Nei video che circolano non si capisce e si vedono in modo nitido solo un paio di bottiglie. Evidenti, invece, i danni al mezzo: con un paio di vetri leggermente rotti”.

Il punto non è tanto l’incidente in sè, quanto la decisione del giudice sportivo che ha inflitto 10mila euro di multa alla Juventus, per i cori offensivi, lancio di fumogeni e bottigliette durante la partita di domenica sera. Il Napoli, invece, ne deve pagare 5000 per il lancio di petardi nel recinto di gioco. Del pullman non se ne parla.

Tuttosport chiarisce i motivi per cui non è stato citato nè sanzionato il fatto, nonostante pochi giorni fa ci sia stato l’episodio analogo dei tifosi di Pistoia basket di ritorno da Viterbo che ha causato la morte di uno dei due autisti e suscitato una giustificata ondata di indignazione.

“Il nocciolo della questione, infatti, è legato alla distanza dallo stadio del luogo dove è avvenuto il fatto e quanto abbia inciso sulla partita. Il pullman, infatti, non è stato colpito nelle strette vicinanze del Maradona, anche se si stava effettivamente dirigendo lì. Inoltre, l’attacco ha causato danni al mezzo dei bianconeri, ma non ha creato nessun problema ai giocatori. Perché intervenga il giudice sportivo, tuttavia, ci deve essere un fattore che influisce in modo diretto sulla partita e il caso di domenica non è stato considerato tale”.

Resta l’aspetto penale della vicenda, “visto che il lancio di oggetti verso il pullman juventino è sicuramente una fattispecie che comporta rischi gravi per l’incolumità delle persone. A oggi non è dato sapere se sia stata aperta un’indagine da parte delle forze dell’ordine di Napoli, ma se i “lanciatori” dovessero essere individuati ci sarebbero delle conseguenze penali per loro”.