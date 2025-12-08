Napoli-Juve, ha vinto la rivoluzione di Conte. Hojlund fa un gol alla Pippo Inzaghi

Negli studi di Sky Sport si commenta a freddo, il giorno dopo, la sfida tra il Napoli e la Juventus. Stefano De Grandis esalta la prestazione degli azzurri, ma soprattuto l’abilità di Conte di mutare il suo Napoli.

«Il Napoli è una squadra diversamente spettacolare. Non gioca bene come l’Inter però ha forza fisica, capacità di vincere le partite e velocità. Tre settimane fa si parlava solo dei problemi di Conte che non si può accompagnare il morto, ora quello morto è diventato bravissimo. Ne ha vinto 5 e tre di seguito in campionato con Atalanta, Roma e Juventus. E ha vinto con la rivoluzione di Conte, si è inventato una squadra con tre punte, con due ali e il centravanti.

Gioca con due terzini, sta più bassa però quando pressa fa ripartire delle fiondate offensive in cui eccellono le ali. Secondo me c’è la capacità degli allenatori di ripensare alle proprie scelte. Lang aveva detto che non giocava mai e adesso è titolare sempre. Questa è la capacità di Conte di cambiare una minestra che non gli piaceva più. Così abbiamo la velocità di Neres che salta chiunque, a maggior ragione Koopmeiners che non è esattamente un marcatore, Hojlund approfitta della sua velocità e fa uno catto da Inzaghi. Pippo Inzaghi faceva queste cose. Poi ne fa due, anche nel secondo dimostra di essere un grandissimo opportunista. Il Napoli ha vinto di fisico, di velocità, di destrezza e di cattiveria»