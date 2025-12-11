Napoli, in avvio la stanchezza c’entra poco, è sbagliato l’approccio alla partita (Corsera)

Benfica-Napoli 2-0 analizzata dal Corriere della Sera a firma Monica Scozzafava.

Scrive il Corsera:

Resta Mou lo spe­cial. Conte ne prende atto, con ama­rezza («par­tita dura, dif­fi­cile su un campo caldo. Gio­cano sem­pre gli stessi ogni tre giorni, qual­cosa paghi, spero di recu­pe­rare Lobo­tka e Gutier­rez»). La sua squa­dra è venuta meno sul più bello e la scon­fitta col Ben­fica potrebbe avere un peso spe­ci­fico in chiave qua­li­fi­ca­zione. L’ener­gia del cam­pio­nato non con­ta­gia la Cham­pions, eppure il tec­nico par­te­no­peo schiera la stessa for­ma­zione che ha bat­tuto facil­mente la Juven­tus al Mara­dona.

La stan­chezza almeno in avvio c’entra poco — il Napoli corre per novanta minuti — piut­to­sto è l’approc­cio alla par­tita che è sba­gliato. I por­to­ghesi sono aggres­sivi, sino a man­dare gli avver­sari in con­fu­sione, tat­tica e anche tec­nica.

Mou­ri­nho la mette sui duelli, Conte si arrab­bia in pan­china per­ché la sua squa­dra, per i primi 45’, li perde siste­ma­ti­ca­mente. Uomo su uomo, il Napoli subi­sce il for­cing e non rie­sce a far cir­co­lare il pal­lone, sono i por­to­ghesi ad avere il pal­lino del gioco. Son sem­pre loro a far cor­rere, spesso a vuoto, gli ospiti.

Mourinho: «Qualcuno dirà che il Napoli non è stato quello che conosciamo, non sono d’accordo»

L’allenatore del Benfica, Josè Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo la vittoria contro il Napoli

Cosa ha detto a Spinazzola?

«Ha vinto qualcosa in Europa, ha vinto lo scudetto ora. Spina sta costruendo un bel curriculum».

A McTominay?

«Gli ho detto che questi bambini che ho messo nei prossimi minuti sono i prossimi McTominay. Abbiamo fatto una gara straordinaria. Qualcuno dirà che il Napoli non è stato quello che conosciamo, ma io non sono d’accordo. Il Benfica ha fatto un lavoro straordinario, ha meritato di vincere. Vincere contro il Napoli con due gol ed essere ancora vivi vale una serata fantastica per noi.

I conti sono semplici. Abbiamo sei punti. Il Benfica ha perso contro il Qarabag, se avessimo vinto avremmo nove punti. Contro il Qarabag e Ajax dovevano essere due punti obbligatori, calendario difficile. Ora non pensiamo alla Champions, l’importante era vincere oggi altrimenti sarebbe finita stasera per noi».