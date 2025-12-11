Napoli, in avvio la stanchezza c’entra poco, è sbagliato l’approccio alla partita (Corsera)
Mourinho la mette sui duelli, il Napoli li perde sistematicamente. Uomo su uomo, il Napoli subisce il forcing e non riesce a far circolare il pallone
Napoli, in avvio la stanchezza c’entra poco, è sbagliato l’approccio alla partita (Corsera)
Benfica-Napoli 2-0 analizzata dal Corriere della Sera a firma Monica Scozzafava.
Scrive il Corsera:
Resta Mou lo special. Conte ne prende atto, con amarezza («partita dura, difficile su un campo caldo. Giocano sempre gli stessi ogni tre giorni, qualcosa paghi, spero di recuperare Lobotka e Gutierrez»). La sua squadra è venuta meno sul più bello e la sconfitta col Benfica potrebbe avere un peso specifico in chiave qualificazione. L’energia del campionato non contagia la Champions, eppure il tecnico partenopeo schiera la stessa formazione che ha battuto facilmente la Juventus al Maradona.
La stanchezza almeno in avvio c’entra poco — il Napoli corre per novanta minuti — piuttosto è l’approccio alla partita che è sbagliato. I portoghesi sono aggressivi, sino a mandare gli avversari in confusione, tattica e anche tecnica.
Mourinho la mette sui duelli, Conte si arrabbia in panchina perché la sua squadra, per i primi 45’, li perde sistematicamente. Uomo su uomo, il Napoli subisce il forcing e non riesce a far circolare il pallone, sono i portoghesi ad avere il pallino del gioco. Son sempre loro a far correre, spesso a vuoto, gli ospiti.
Mourinho: «Qualcuno dirà che il Napoli non è stato quello che conosciamo, non sono d’accordo»
L’allenatore del Benfica, Josè Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo la vittoria contro il Napoli
Cosa ha detto a Spinazzola?
«Ha vinto qualcosa in Europa, ha vinto lo scudetto ora. Spina sta costruendo un bel curriculum».
A McTominay?
«Gli ho detto che questi bambini che ho messo nei prossimi minuti sono i prossimi McTominay. Abbiamo fatto una gara straordinaria. Qualcuno dirà che il Napoli non è stato quello che conosciamo, ma io non sono d’accordo. Il Benfica ha fatto un lavoro straordinario, ha meritato di vincere. Vincere contro il Napoli con due gol ed essere ancora vivi vale una serata fantastica per noi.
I conti sono semplici. Abbiamo sei punti. Il Benfica ha perso contro il Qarabag, se avessimo vinto avremmo nove punti. Contro il Qarabag e Ajax dovevano essere due punti obbligatori, calendario difficile. Ora non pensiamo alla Champions, l’importante era vincere oggi altrimenti sarebbe finita stasera per noi».