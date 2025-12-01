Lukaku potrebbe ritornare tra i convocati per Napoli-Juventus (CorSport)

Lukaku potrebbe essere convocato per Napoli–Juventus di domenica 7 dicembre al Maradona, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco cosa scrive:

“Comincia la settimana che potrebbe permettere al Napoli di ritrovare Romelu Lukaku. Saranno decisivi i prossimi giorni per capire se Conte potrà inserire anche il nome di Big Rom tra i convocati per la sfida alla Juventus di Spalletti di domenica sera al Maradona.

Ora si attende solo il suo rientro definitivo in squadra e poi potrà nuovamente essere a disposizione del suo allenatore. Potrebbe farcela per la Juve, si vedrà. Novità a breve. Poi, ovviamente, sarà graduale il suo inserimento in campo. Ma ormai ci siamo, manca davvero poco: Big Rom sta per tornare”

Lukaku e la pazza idea di Conte: inserirlo in lista Champions e portarlo a Lisbona per il Benfica (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta:

“Centocinque giorni oggi: e, come s’era intuito in quel 14 di agosto, il rientro si avvicina. (…) Lukaku va di fretta, ha voglia di ricominciare, ma quando si esce da una «lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra»non è il caso di azzardare. Il fisico risponde, gli allenamenti ispirano ottimismo, il calendario è intasatissimo e a Conte è venuta una «strana» idea: il regolamento di Champions League consente di intervenire in corsa (un solo cambio), per fronteggiare gli infortuni, e gli incidenti di questo quadrimestre hanno ridotto l’organico e sottratto leader della primissima fascia. De Bruyne e Anguissa rientreranno a febbraio (…) la tentazione di Conte, che all’orizzonte già vede il Benfica a Lisbona (il 10 dicembre), il Copenaghen in Danimarca (il 20 gennaio) e il Chelsea al Maradona (il 28), è quella di precettare BigRom, inserirlo al posto di De Bruyne, e poi aspettare la finestra di gennaio per intervenire altrove, magari «sfruttando» gli interventi del mercato”.