Loftus-Cheek: «Il Napoli è una grande squadra con calciatori molto pericolosi, ma abbiamo preparato bene il match»

A Sport Mediaset: «Dobbiamo stare calmi con la testa. È difficile a volte in queste occasioni, ma siamo pronti adesso a giocare calcio»

Manca poco al fischio d’inizio di Napoli-Milan, prima semifinale di Supercoppa e Loftus-Cheek è intervenuto ai microfoni Mediaset.

Le parole di Loftus-Cheek

«Il Napoli è una grande squadra con calciatori molto pericolosi. Dobbiamo rimanere concentrati e giocare a calcio. Abbiamo preparato molto bene il match, come al solito. Penso che dobbiamo stare calmi con la testa, dobbiamo stare più stimolati ma con calma. È difficile a volte in queste occasioni, ma siamo pronti adesso a giocare calcio».

Leggi anche: Allegri: «Milan-Como a Perth potrebbe essere un apripista, se resterà un unicum sarà inutile»

Modric non gioca come mai?

«Gioca Jashari che ha fatto molto bene a Roma con la Lazio»

Un commento sul mercato del Milan per gennaio?

«Intanto il mercato del Milan è quello di recuperare tutti i giocatori che abbiamo a disposizione. Per Gimnenz bisognerà vedere cosa succede, ci vorrà un po’ di tempo per recuperarlo. Stasera pensiamo alla partita, speriamo di andare in finale, sarebbe un bel obiettivo»

Su Nkunku

«È un giocatore di una tecnica straordinaria, lavora per la squadra e si sta inserendo»