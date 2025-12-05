Ora, sono sette gli uomini ai box: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku e Meret. Il Settebrutto azzurro.

Lobotka si è infortunato durante il torello (Corsport)

La maledizione (o altro?) del centrocampo del Napoli che ha perso anche Lobotka. Non è rimasto più nessuno, c’è il solo McTominay. Vedremo cosa farà Conte, se sceglierà Elmas e o si inventerà qualcosa.

Scrive Fabio Mandarini sul Corsport:

Lobotka salterà per infortunio la partita di domenica con Juve, la sfida di Champions a Lisbona con il Benfica e la trasferta a Udine. «Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di Coppa Italia con il Cagliari, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra». In sintesi: Lobo s’è infortunato nel riscaldamento, durante il torello, e dovrà stare fermo per due settimane. Si rivedrà in Supercoppa a Riyadh. Incredibile concentrato di sfortuna nerissima: neanche il tempo di godere di una gioia e via di nemesi. E così, ora, sono sette gli uomini ai box: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku e Meret. Il Settebrutto azzurro.

Il Napoli, però, ha imparato a soffrire e reagire: è da agosto, dall’uscita di scena di Lukaku prima di cominciare, che sta lottando con ogni tipo di problema. Una pioggia di guai e una tempesta di jella che però non ha fermato la marcia della squadra, di nuovo prima insieme con il Milan dopo la vittoria con la Roma e dopo aver superato una specie di crisi esistenziale.

