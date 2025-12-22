Lobotka: «Conte ha ragione, ci si ricorda solo di chi vince»

A Mediaset: «L'anno scorso il Bologna ha vinto la Coppa Italia, ma noi crediamo in noi stessi e faremo il massimo per vincere»

Manca circa un’ora al fischio d’inizio della finale di Supercoppa tra il Napoli e il Bologna e il centrocampista azzurro, Stanislav Lobotka ha rilasciato a Mediaset alcune dichiarazioni

Le parole di Lobotka

Conte ha detto che ci si ricorda solo di chi vince

«Naturalmente, quello che dice il mister è giusto, ci si ricorda solo di chi ha vinto»

Il Bologna è un avversario tosto?

«Certo, conosciamo il Bologna dal campionato, sono davvero una buona squadra. L’anno scorso hanno vinto la Coppa Italia, ma noi crediamo in noi stessi e faremo il massimo per vincere»