La Roma torna a vincere (gol con un avversario a terra), il Como continua a perdere

La Roma ha battuto il Como 1-0 e torna a vincere dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari. La squadra di Gasperini sembra essersi ritrovata. Ha disputato un match a medio-alta intensità. Nulla di trascendentale ma un’altra squadra rispetto alle ultime due giornate. Il gol è arrivato nella ripresa con un rasoterra molto angolato di Wesley. La Roma ha segnato con un calciatore del Como a terra: Addai che si è infortunato nel corso dell’azione e poi è uscito. A rigor di regolamento i giallorossi hanno fatto bene a continuare. È superfluo sottolineare che a parti invertite sarebbe successo di tutto. Ma Mancini gioca con la Roma e non con il Como.

La squadra di Fabregas non ha prodotto praticamente nulla. La mossa di giocare senza centravanti si è rivelata controproducente. Va detto che poco è cambiato anche quando un centravanti è entrato: il greco Douvikas. Nico Paz sotto tono, si è fatto vedere solo in occasione di un inutile pestone a Hermoso che gli è valso la giusta ammonizione. Nella Roma a nostro avviso ancora una prestazione positiva del centravanti Ferguson probabilmente troppo frettolosamente arruolati tra i bidoni di questo campionato.

La Roma sale a 30 punti, e torna in piena lotta scudetto. L’Inter è prima con 33 punti, poi il Milan a 32, il Napoli a 31 e la Roma appunto a 30. Per il Como seconda sconfitta di fila dopo il sonoro 4-0 subito dall’Inter a San Siro.