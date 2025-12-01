È un campanello d’allarme per Gasp e la sua truppa, il tecnico si è arrabbiato molto in tribuna. Cristante soccombe nel duello con McTominay

La Roma di Gasperini ha perso in casa contro Inter e Napoli con due gol regalati in contropiede (Il Giornale)

Roma-Napoli analizzata da Marcello Di Dio per Il Giornale:

Il sogno proibito della Roma non finisce certo qui, il campionato è appena a un terzo del suo cammino. Ma aver perso in casa contro Inter e Napoli (ovvero le due pretendenti principali al titolo) con due gol regalati in contropiede è un campanello d’allarme per Gasp e la sua truppa. Nulla di compromesso per i giallorossi, questo torneo fatto di sorpassi e controsorpassi può regalare sorprese ogni settimana. Ma ora che la squadra di Conte sembra essersi ripresa dalla crisi in A e in Europa (c’è voluto lo sfogo pesante del tecnico per risvegliare un gruppo comunque penalizzato da tante assenze) ed è tornata in testa insieme al Milan, di sicuro non vorrà fermarsi. Anche se nella ripresa ha subìto troppo l’iniziativa dei padroni di casa ma è stato bravo con le buone (e con le cattive) a contenere gli avversari.

Gasperini ha sofferto e si è arrabbiato molto nella Quiet Room della tribuna dove è stato costretto a seguire la gara per la squalifica: prima per il gol incassato, poi per un retropassaggio sbagliato di Pellegrini a Svilar. La sua Roma ha commesso tanti errori in fase di costruzione e almeno nel primo tempo ha patito i raddoppi, la pressione e il recupero elle seconde palle del Napoli. Il Koné recuperato a tempo di record, ma non al top dopo l’infortunio alla caviglia in Coppa, si è sacrificato in marcatura quasi a uomo su Lobotka finendo per non regalare le sue inventive al servizio della squadra. In più Cristante soccombe nel duello con McTominay in gran stato di forma.