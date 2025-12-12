Juan Jesus si ferma per una botta al polpaccio: Conte non lo rischierà contro l’Udinese (Sky)

Juan Jesus ha subito una botta al polpaccio in allenamento come riportato da Sky Sport. Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dovrebbe dunque non rischiarlo per il match contro l’Udinese di domenica.

Gli azzurri dovranno infatti partire per la Supercoppa dopo, dove affronteranno giovedì prossimo il Milan in semifinale.

Dunque, dovrebbero essere confermati Rrahmani, Beukema e Buongiorno contro i friulani.

Juan Jesus: «Non penso che siamo in emergenza, chi è entrato ha dimostrato comunque di fare bene»

Le sue parole a Prime Video prima di Benfica-Napoli:

«Non penso che siamo in emergenza, anche perché chi è entrato ha dimostrato comunque di fare bene. Il gruppo serve a questo, gli infortuni ci stanno, magari un rosso, quindi il gruppo è fatto anche per questo. Siamo un gruppo competitivo, Buongiorno è stato fuori parecchio tempo, Rrahmani è uguale. Io nonostante la mia esperienza ho dato il mio contributo, come Vergara, Ambrosino. Sono ragazzi giovani, comunque stanno dando una mano importantissima, non è che non si vede in partita, però in allenamento mettiamo sempre difficoltà in mista e così si cresce un gruppo. Dobbiamo sfruttare il momento, la Champions League è la competizione più bella che c’è».

«Siamo comunque i campioni d’Italia, dobbiamo dimostrare comunque l’importanza del nostro campionato e si dimostra così. Vincere in partite difficili».

Nel mini-turnover di Udine è pronto Vergara

Massimo Ugolini a Sky Sport:

«Deciderà Conte ovviamente. Ma considerata anche la sconfitta in Champions, sconfitta generata dalla condizione fisica dei titolarissimi, dovrebbe esserci un minimo di turn over. L’unica alternativa spendibile a centrocampo è Vergara che però ha giocato la prima partita in Coppa Italia. Al posto di chi? McTominay o Elmas? McTominay va gestito ma è l’unico centrocampista di ruolo. In difesa c’è il recupero di Gutierrez e da una settimana quello di Spinazzola».