Il confronto verbale tra Folorunsho e Hermoso ha ricordato Materazzi e Zidane, ma senza capocciona

Tony Damascelli sul Giornale fa il punto sulle prime gare della Serie A che si sono disputate nel week end, parte da Napoli-Juventus, senza dimenticare però le evidenze video che hanno portato alla ribalta Cagliari-Roma

“Imbarazzante il livello dei bianconeri, in ogni settore, le scelte illogiche di un rassegnato Spalletti, nessuna punta vera, poi la giostra parrocchiale dei cambi, fuori Cabal sfasato, l’indisponente Koopmeiners opposto a Neres, l’uscita di Yildiz, l’ingresso di tre attaccanti, hanno favorito il successo dei campioni.

“entra in cronaca anche per il raffinato scambio di botte e di parole tra Folorunsho e Hermoso, il var televisivo ha mostrato il chiaro labiale dell’italiano che ha ricordato al provocatore spagnolo le qualità morali delle madre e le relative prestazioni ad personam, il raffinato linguaggio ha fatto tornare alla mente l’elegante confronto mondiale tra Materazzi e Zidane, ieri è mancata la capocciata di reazione ma tutto fa brodo, come i vaffa continui di molti allenatori. Trattasi di cafoni e sguaiati, però smascherati dal Grande Fratello televisivo”