Hojlund: «Ogni stagione ha la sua storia, all’Atalanta ero giovane, ora gioco con top player»

Rasmus Hojlund e Matteo Politano hanno parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli 2-0 contro la Cremonese.

Rasmus, avevi mai fatto doppietta di destro?

«Sì. Sono contento per il risultato, tre punti importanti e vittoria fondamentale».

Matteo, hai dato tutto. Sei un quinto ora, fate paura tu e Neres sulla stessa fascia…

«Sono maturato tanto tatticamente. Sono contento di avere questa continuità col nuovo modulo, mi trovo bene con Neres, si muove bene».

Rasmus, sei nel tuo prime della carriera?

«Sì, ogni stagione ha la sua storia. All’Atalanta ero giovane, allo United ho giocato in Europa. Ora sto giocando con calciatori forti, Politano è un top player e a volte si svaluta, ma è di livello».

Matteo, bilancio del 2025:

«Per tutti i tifosi e per noi è stato un anno spettacolare da incorniciare, con due trofei. Chiudiamo l’anno con una grande vittoria perché nel 2026 dobbiamo continuare con questa voglia. Mia figlia spesso viene, sono felice di aver condiviso la vittoria con lei».