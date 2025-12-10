Hermoso: «Quello che è successo con Folorunsho si commenta da solo»

Le parole offensive rivolte da Folorunsho a Hermoso restano pesanti, e ciò che si vede dal labiale non lascia dubbi. Folorunsho è stato graziato dal giudice sportivo e se la cava con l’ammonizione ricevuta nel finale della partita. Anche se il giocatore del Cagliari ha pubblicato le sue scuse su Instagram dopo la gara, per Hermoso la vicenda non è affatto superata. Il difensore della Roma lo ha chiarito di nuovo nella conferenza stampa che precede il match di Europa League contro il Celtic. Il Corriere dello Sport riporta le sue parole:

«No, non ho parlato con lui. È un tema delicato e non devo spiegare io il fatto. Quello che è successo si commenta da solo, spetta alla Lega decidere e fino a che punto accettare certi commenti».