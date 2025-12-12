Giuntoli spera di rientrare e punta la Fiorentina, ha fatto pervenire la propria candidatura a Commisso (Schira)

A sei mesi dall’esonero con la Juventus, Cristiano Giuntoli torna a muoversi in orbita Serie A. Il dirigente ex Napoli ha già fatto arrivare la propria candidatura alla Fiorentina. Ne ha parlato Nicolò Schira sul Giornale.

Giuntoli si candida come ds della Fiorentina: i dettagli

Scrive Schira sul Giornale:

“Rieccolo. A sei mesi dal bruciante esonero incassato dalla Juventus il ds Cristiano Giuntoli appare pronto a tornare in Serie A. Recentemente è stato avvistato a San Siro in occasione del derby, anche se spesso e volentieri fa capolino tra la Costa Azzurra e Londra per vedere dal vivo gare di Ligue 1 e Premier League. Il dirigente toscano spera, però, di rientrare in pista in Italia e punta alla Fiorentina, che potrebbe aver bisogno di un manager esperto per risollevarsi. Insieme per risorgere. Attrazione fatale nonostante il passato bianconero? Vedremo. Intanto Giuntoli, attraverso alcuni amici e intermediari, ha fatto pervenire la propria candidatura al presidente Commisso.”

Si legge sulla Gazzetta:

Nella «relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2024/2025» della Juventus si scopre, invece, a quanto ammontava lo stipendio dell’ex dg Cristiano Giuntoli e quanto è costato il suo “esonero”: 2.307.692 euro lordi di compenso fisso più 850.000 euro lordi «a seguito della sottoscrizione di un accordo di risoluzione consensuale del contratto. È inoltre prevista la possibile corresponsione di un importo pari a euro 500.000 al verificarsi di specifiche condizioni relative al proprio reimpiego»”.

Per quanto riguarda il successore di Giuntoli, Damien Comolli, nominato il 1 giugno 2025, la Juve ha comunicato di avergli riconosciuto un bonus alla firma di 950.000 euro, «nell’ottica di definire un emolumento del Direttore Generale competitivo al fine di attrarre e trattenere un soggetto altamente qualificato che, assumesse specifiche e strategiche funzioni in ambito “Football” e “Revenue”. Resi noti anche i compensi degli altri dirigenti apicali. 400.000 euro lordi al presidente Gianluca Ferrero e 800.000 euro lordi all’ad Maurizio Scanavino. Rinviata, invece, al 12 gennaio 2026 la decisione sul ricorso di Cristiano Ronaldo nella causa contro la società bianconera”.