Gilmour: «Sono già impaziente di tornare in campo, questo era il momento giusto per operarmi»

Billy Gilmour si è operato ieri alla pubalgia a Londra e ci vorrà un po’ per rivederlo in campo, dopo l’ultima presenza disputata, nel match contro il Como. Ma intanto, ha rassicurato che l’operazione è andata bene.

Il messaggio di Gilmour

Il centrocampista scozzese del Napoli ha scritto sul suo profilo Instagram:

«L’inizio della strada verso la guarigione dopo un intervento chirurgico riuscito. Dopo un periodo di fastidio che mi portava dolore, abbiamo lavorato con specialisti per trovare il momento giusto per sottoporci alle cure e aiutarmi a lasciarmi alle spalle questo problema. Mi mancherà giocare le partite e i tifosi, ma sono già impaziente di tornare in campo e concentrarmi sul viaggio che mi aspetta. A presto».

Il Napoli a causa degli infortuni di Gilmour, Anguissa e De Bruyne, sarà costretto nuovamente a stringere i denti e reinventarsi. Sfortunatamente, dovrà farlo per lungo tempo. Ecco gli ultimi aggiornamenti di Sky.

Secondo quanto riportato da Sky, Billy Gilmour dovrà restare fermo per circa 45 giorni a causa della pubalgia che lo tormenta dalla sfida contro il Como. Le notizie non migliorano sul fronte Frank Anguissa: il centrocampista camerunense, alle prese con la lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro rimediata in Nazionale, dovrebbe rientrare solo a fine gennaio.

Il quadro più preoccupante riguarda però Kevin De Bruyne: la sua lesione di alto grado al bicipite femorale destro rimediata contro l’Inter richiederà tempi molto più lunghi. Il ritorno in campo è previsto non prima dell’inizio di marzo.