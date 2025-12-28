Di Lorenzo: «Moduli e schemi contano fino ad un certo punto, conta ciò che vogliamo fare in campo»

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria 2-0 degli azzurri contro la Cremonese.

Le parole di Di Lorenzo

«Vittoria importante che mancava da un po’ in trasferta. Sapevamo delle insidie, potevamo segnare qualche gol in più ma siamo contenti per il risultato. Sicuramente la vittoria della Supercoppa ci deve dare più entusiasmo, forza e consapevolezza di quelli che siamo e ciò che possiamo essere. Abbiamo dimostrato che se scendiamo in campo con questo spirito, possiamo giocarcela con tutti. Rispetto a Udine è cambiato qualcosa, siamo contenti di questa vittoria che ci fa chiudere bene l’anno».

«Moduli e schemi contano fino ad un certo punto, conta ciò che vogliamo fare in campo. Lo spirito delle ultime settimane è quello giusto, non subire gol è positivo per tutta la fase difensiva perché poi sappiamo che abbiamo qualità in avanti che possono aiutarci a sbloccare la gara anche nei momenti difficili. Il 2025 è stato un anno fantastico perché lo chiudiamo con due trofei, uno scudetto bellissimo ed ora la Supercoppa. Questo significa che la squadra c’è e sta bene ed alla base c’è un gruppo di persone perbene. Quando si vince più volte significa che c’è qualità tecnica ma anche umana, il gruppo è unito. La speranza per il 2026 è portare a casa altri trofei, più vinci e più hai fame. L’obiettivo è fare il massimo e dare il massimo per questi tifosi».