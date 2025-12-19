De Siervo: «Milan-Como a Perth? Dobbiamo mettere al centro i tifosi internazionali, come le leghe americane»

A Italia 1: «L'obiettivo è mantenere il nostro prodotto tra le prime quattro leghe al mondo. L'anno prossimo Supercoppa a Washington? Abbiamo una scelta ampia».

Luigi De Siervo, ad della Serie A, ha parlato poco prima del match di Supercoppa tra Bologna e Inter su Italia 1.

Le parole di De Siervo

C’è ancora un anno di contratto con l’Arabia per la Supercoppa, ma non per l’anno prossimo che si disputerà la Coppa d’Asia: si parlava di Washington l’anno prossimo…

«La Supercoppa ha vari interessi, abbiamo una scelta ampia».

Milan-Como a Perth:

«Il fenomeno va inquadrato in un contesto globale in cui le grandi leghe devono guardare all’estero e mettere al centro i tifosi internazionali. E’ un sacrificio per i tifosi che spero venga compreso, perché abbiamo bisogno del pubblico internazionale. Siamo i primi ad aprire un ciclo di disputare una gara all’estero. L’obiettivo è fare come le grandi leghe americane che giocano spesso all’estero. Sacrificio piccolo per un grande obiettivo: mantenere il nostro prodotto per restare tra le prime quattro leghe al mondo».

«La necessità di proseguire con una strategia comune tra tutti gli attori coinvolti per contrastare la pirateria a livello locale e internazionale è emersa con forza nel meeting odierno, confermando quanto sia efficace una collaborazione sinergica tra privati e Istituzioni. Ringrazio la Guardia di Finanza e la Polizia Postale per il lavoro prezioso di indagine e di lotta alla pirateria perché, con le ultime operazioni, oltre ad arrestare i criminali che organizzavano i servizi pirata, ha comminato migliaia di multe a singoli utenti utilizzatori di servizi di streaming illegali».