David Luiz: «Conte mi voleva a Napoli, mi ha detto che aveva bisogno di un calciatore intenso e folle come me»

«Quando eravamo al Chelsea litigavamo di continuo, ma entrambi volevamo la stessa cosa. Il tecnico più speciale è stato Sarri, per colpa sua ho quasi iniziato a fumare».

L’ex difensore del Chelsea, ora al Pafos, David Luiz ha dichiarato nel documentario “Pafos, risvegliare la passione di un’isola” che Antonio Conte lo aveva chiamato per venire a Napoli lo scorso anno.

Le parole di David Luiz

Su Conte ha dichiarato:

«Quando eravamo al Chelsea io e lui litigavamo di continuo, ma entrambi volevamo la stessa cosa. Pensavo che lui fosse arrabbiato con me da molti anni. Ma poi abbiamo vinto la Premier League e la Fa Cup. Prima di tornare in Europa mi voleva al Napoli. Ha detto che aveva bisogno di un giocatore come me, intenso e folle. Alla fine non sono andato perché non avevo il passaporto europeo».

David Luiz ha parlato anche di Maurizio Sarri, suo allenatore ai tempi del Chelsea:

«Il più speciale è stato Sarri. Ho quasi iniziato a fumare per colpa sua. Ogni giorno mi chiamava nel mio ufficio e mi diceva che avremmo dovuto parlare. Lui fumava una, due, tre sigarette, parlava e io dicevo: ‘Per favore, apri la finestra’. E lui: ‘Stai zitto, dobbiamo parlare di calcio’. Era un allenatore e una persona fantastica».