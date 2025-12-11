Home » Approfondimenti » Media e social

Ascoltatelo Conte quando parla di «difficoltà oggettive». Sa bene che lo spirito e l’entusiasmo non bastano se il centrocampo si riduce a McTominay, Elmas e Vergara

Da anni sento ripetere che Mourinho è bollito. Già (Zazzaroni)

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive di Benfica-Napoli, di Conte e di Mourinho.

È vero che il Benfica è inferiore al Napoli per individualità e completezza dell’organico, ma lo è altrettanto che si tratta pur sempre del Benfica, che lo allena un fenomeno come Mourinho e che si giocava a Lisbona.

Conclusione: ascoltatelo Conte quando parla di «difficoltà oggettive». Lui sa bene che lo spirito e l’entusiasmo non possono bastare se il centrocampo si riduce a McTominay, Elmas e Vergara e se in Europa vengono a mancare l’esperienza internazionale e il peso di gente come De Bruyne, Anguissa, Lobotka e Lukaku. Ascoltatelo perché non sta accampando scuse: conosce squadra e momenti, esperienze simili le ha già vissute e subite.

Di Mourinho potrei dire – anzi ripetere – tutto il bene possibile: a metà settembre ha preso in mano un Benfica che non aveva costruito, gli hanno venduto subito – oltretutto al Fenerbahçe – l’attaccante che aveva richiesto in Turchia, Aktürkoglu. E in seguito ha perso il migliore dei suoi, Lukébakio. Da anni sento ripetere che è bollito. Già. 

