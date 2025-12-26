Cuesta: «L’Atletico per me è stata l’università, la Juventus il master: lì ho imparato tanto nell’aspetto difensivo»

Al Guardian: «L'addio all'Arsenal è stata forse la decisione più difficile della mia vita. A Parma stiamo cercando di creare una mentalità competitiva».

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha rilasciato un’intervista al Guardian dove racconta il suo passato all’Arsenal nello staff di Mikel Arteta, oltre che all’Atletico Madrid e la Juventus.

L’intervista a Cuesta

«L’addio all’Arsenal è stata forse la decisione più difficile della mia vita. Ero felice all’Arsenal, circondato da persone incredibili in un progetto incredibile. Non solo con grandi giocatori e un percorso che continua a crescere, ma con una persona che è stata incredibilmente importante per me, che è Mikel. Ho dovuto valutare molte cose, ma alla fine ho avuto un ottimo feeling con la gente di Parma. È un club straordinario, storico. Si percepisce il successo e, allo stesso tempo, ci sono stati molti alti e bassi. In questo momento, stiamo cercando di creare il nostro percorso».

Ha giocato per il Santa Catalina Atlético, una squadra di serie inferiore fino a 18 anni:

«Ero un calciatore che giocava ma non faceva la differenza».

I social media si sono rivelati preziosi. Cuesta ha seguito su Twitter diversi membri dello staff del Real Madrid e dell’Atlético Madrid, avviando conversazioni che gli hanno permesso di ottenere un ruolo nell’accademia di quest’ultimo:

«Volevo trascorrere del tempo con persone che potessero portarmi a fare uno step in più».

Dopo aver lasciato l’Atlético, ha trascorso due anni con l’Under 17 e l’Under 23 della Juventus. Aveva 22 anni.

«Se l’Atlético era l’università, la Juventus era il master. Un’esperienza incredibile. Ho imparato cose come l’attenzione ai dettagli nella tattica e negli aspetti difensivi del gioco».

Poi, la chiamata di Arteta:

«Una persona incredibile. Mi ha sempre supportato moltissimo durante tutto il percorso e continua a farlo. Non posso che elogiarlo, non solo come leader e allenatore, ma anche come essere umano. Ho cercato di osservare, di ascoltare, di intervenire solo quando pensavo di poter aggiungere qualcosa, e da lì ho cercato gradualmente di guadagnarmi credibilità e fiducia».

«La mia giovane età? Forse l’età può essere un fattore in termini di empatia. Stiamo cercando a Parma di creare la mentalità competitiva di cui abbiamo bisogno per superare le avversità e crescere. I giocatori sono stati assolutamente incredibili, stanno crescendo».