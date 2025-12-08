Corbo definisce Spalletti l’allenatore più romantico d’Italia che ha romanzato una fuga per amore della città

Su Repubblica: "Si è parlato troppo di fischi nella settimana da Stranamore, una specie di depistaggio che ha consentito a Conte e al Napoli in una armonica collaborazione"

Il racconto di Corbo su Repubblica Napoli di Napoli-Juve verte tantissimo su Spalletti e il suo discusso rapporto con Napoli

“I fischi coprono gli applausi per Spalletti, una contestazione gentile, quasi una formalità dopo una settimana di acido amarcord verso l’allenatore vincente ma spergiuro del terzo scudetto, quando provò a romanzare una fuga per amore della città”.

La disfatta dei bianconeri non è cosa da poco, lascia evidenti tracce dei problemi

“Portiere e fase difensiva della Juve sono da immediata censura. Inevitabile che dopo 7 minuti la squadra di Spalletti sia già sotto di un gol e che l’allenatore più romantico d’Italia debba riordinare gli appunti di una vigilia forse troppo tesa”.

Conte e il Napoli hanno approfittato delle distrazioni sentimentali di Spalletti per preparare un’altra gara impeccabile

“Si è parlato troppo di fischi nella settimana da Stranamore, una specie di depistaggio che ha consentito a Conte e al Napoli in una armonica collaborazione, quell’intesa che a Bologna si era chiaramente interrotta. Un giorno si potrà capire la verità nascosta di un incidente di percorso così lacerante, ora tutto si è ricomposto attraverso una preparazione comunque in grado di far di nuovo decollare il Napoli. Giusto in tempo per un altro volo in Champions. Mercoledì il Benfica a Lisbona. È finalmente un altro Napoli, se ha schiacciato una Juve imperfetta può non fermarsi davanti ad un’altra grande del calcio che fu”