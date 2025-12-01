Conte non s’è ancora dimesso dal Napoli, né dallo scudetto. Lo ricordo a chi lo voleva fuori (Zazzaroni)

Il direttore del Corriere dello Ivan Zazzaroni scrive di Roma-Napoli 0-1.

Il punto è questo: rispetto alla Roma il Napoli ha di più anche quando ha di meno. A Conte mancavano Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Spinazzola, Gutierrez e Meret e nonostante le assenze ha potuto sfruttare nuovamente Neres e Lang togliendo i riferimenti alla difesa di Gasperini: e allora ciò che era largo, soprattutto con Politano, ora è stretto, Lang e Neres hanno un raggio d’azione ampio e meno prevedibile.



Quando Gasperini ha voluto sostituire Ferguson, impresentabile, è potuto ricorrere esclusivamente a Baldanzi del quale l’irlandese è la matrioska.

Non appena Conte ritroverà tre dei suoi uomini-faro, il Napoli avrà tutta un’altra consistenza. La Roma ha una sola via per continuare a frequentare le primissime posizioni: le correzioni del mercato a gennaio. Lo so che sto scrivendo una banalità, qualcosa di ripetuto decine di volte da agosto a oggi, ma non vedo alternative.

I Friedkin devono dare una mano al tecnico perché la stagione autorizza sogni di gloria: servono almeno due interventi, un centravanti e l’esterno sinistro.

