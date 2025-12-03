Ha vinto la Coppa in Inghilterra, col Chelsea. il Napoli ha vinto soltanto una delle ultime otto partite giocate in Coppa Italia, la scorsa estate contro il Palermo

Conte non ha mai vinto la Coppa Italia (Gazzetta)

Antonio Conte e la Coppa Italia non vanno d’accordo. Non è un trofeo che fa gola al tecnico salentino che infatti non l’ha mai vinta. Oggi alle 18 si gioca Napoli-Cagliari, gara valevole per gli ottavi di finale.

Lo ricorda la Gazzetta dello Sport:

E poi ci sarebbe anche un tabù da sfatare per Antonio Conte. La Coppa Italia, infatti, resta l’unico trofeo italiano che manca nella bacheca da allenatore del tecnico del Napoli. Che ha vinto cinque scudetti con tre club diversi, unico in Italia a riuscirci. Ma che la coppa nazionale è riuscito a vincerla soltanto in Inghilterra, con il Chelsea. Ai tempi della Juve, perse una finale nell’anno del record dei punti in A proprio contro il Napoli. Vincerla in azzurro varrebbe di più.

A Napoli la Coppa Italia è diventata una coppetta, è per distacco l’ultimo degli obiettivi stagionali, molto dietro alla Supercoppa cui invece De Laurentiis tiene non poco.

Il Corriere dello Sport ricorda che il Napoli ha vinto soltanto una delle ultime otto partite giocate in Coppa Italia.

C’era Conte in panchina. Poi, 3 pareggi e 4 sconfi tte. Nessuna caduta contro il Cagliari nei cinque precedenti in Coppa Italia dal 1973: l’ultimo all’epoca di Diego in semifinale, anno 1987, nei pressi del primo scudetto (due vittorie). Dal 2009, tra l’altro, il Napoli ha perso soltanto una

delle 29 partite giocate contro il Cagliari in tutte le competizioni (20 vittorie e 8 pareggi).