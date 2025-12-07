Conte non cambia il Napoli che vince e convince: Lang in campo, Politano in panchina

Lang sarà al suo posto in campo, così come Politano nella sua nuova postazione in panchina. Conte non cambia il Napoli che vince e convince. Schiera solo Elmas al posto di Lobotka ma non può farne a meno visto che Lobo è infortunato.

Scrive il Corriere dello Sport:

Sette cambi rispetto a mercoledì. Tutti attesi, annunciati, contenuti nella formazione schierata in Coppa Italia contro il Cagliari: oggi torneranno dall’inizio in blocco i calciatori inizialmente in panchina in coppa con la sola eccezione di Lobotka, infortunato proprio nel corso del riscaldamento della partita. Incredibile ma Napoli, gira così di questi tempi e Conte deve continuare a fare di necessità virtù: al posto di Lobo, unico regista di ruolo a disposizione considerando il precedente infortunio di Gilmour, ci sarà Elmas, già schierato in quella posizione contro il Como dopo l’uscita di Billy. I ragionatori sono soltanto due elementi dell’elenco infortunati: completato da Anguissa, De Bruyne, Meret, Gutierrez e Lukaku. Sette.



Per quel che riguarda le scelte, dicevamo, torneranno titolari nel 3-4-2-1 di Conte Rrahmani e Buongiorno nel tris di centrali in difesa al fianco di Beukema (uno dei tre in campo anche in coppa); Di Lorenzo a destra e McTominay in mediana insieme con Elmas e Olivera, di nuovo a sinistra a tutta fascia dopo l’apparizione da centrale, da terzo di sinistra, contro il Cagliari; e in attacco Neres e Lang a sostegno di Hojlund. In porta ancora Milinkovic-Savic, il terzo uomo che mercoledì non ha riposato. Niente ritiro ieri per la squadra, come ormai tradizione consolidata sin dall’Inter, e appuntamento in mattinata al centro sportivo di Castel Volturno per il risveglio muscolare prima del trasferimento in hotel a Pozzuoli.