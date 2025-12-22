Conte mantiene i piedi per terra: «Il Napoli non comanda in Italia»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte mantiene i piedi per terra rispondendo alle domande a Mediaset dopo la vittoria della Supercoppa contro il Bologna

Napoli sta cominciando a comandare in Italia?

«No, non mi sento di dirlo, sarei bugiardo. L’anno scorso abbiamo vinto con una rosa molto ridotta, quest’anno abbiamo inserito tanti giocatori e non siamo pronti per comandare. Soprattutto in questo periodo dobbiamo restare attaccati alla zona Champions perché quest’anno sarà molto difficile».