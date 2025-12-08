Commisso ha già speso mezzo miliardo, la Fiorentina è sull’orlo della Serie B e il prossimo bilancio sarà in rosso

La Gazzetta: "In estate ha speso 89 milioni in acquisti e ha il settimo monte ingaggi della Serie A. Ora si contano i danni di una sequela di scelte sbagliate"

Nel calcio moderno, dove i bilanci contano quasi quanto i risultati e i progetti si misurano spesso a colpi di milioni, esiste ancora una verità scomoda: spendere tanto non significa necessariamente vincere. Lo dimostra, oggi più che mai, il caso della Fiorentina di Commisso, una delle squadre più ambiziose — e sulla carta più solide — della Serie A, precipitata però in una crisi sportiva tanto profonda quanto difficile da spiegare. Ne parla La Gazzetta. La risposta non sta solo nel campo, ma in una catena di scelte, numeri e scommesse che oggi presentano il conto.

Commisso dovrà rimettere mano al portafogli a Firenze, eppure ha già speso mezzo miliardo (Gazzetta)

Ne parla così la Rosea:

“Com’è possibile che la squadra che ha speso 89 milioni in acquisti nella sessione estiva di mercato e che ha il settimo monte ingaggi della Serie A sia tristemente ultima in classifica, con zero vittorie come solo il Wolverhampton tra le grandi leghe europee? È la domanda che si pongono in molti. Se la pone soprattutto Rocco Commisso, che quella squadra l’ha foraggiata sin da quando, nel 2019, l’ha acquistata dalla famiglia Della Valle. […] Ora si contano i danni di una sequela di scelte sbagliate. Gli investimenti per allestire l’attuale organico sono stati copiosi. Totale: 89 milioni, solo in minima parte compensati dalle cessioni di Kayode per 17 milioni e Ikoné per 2. […]

Poi c’è il lato economico. La Fiorentina ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con una perdita di 23 milioni, nonostante 56 milioni di plusvalenze, di cui 17 da Nico Gonzalez e 15 da Kayode (operazione registrata nel 2024-25). […] I viola possono permetterselo perché hanno alle spalle un azionista liquido e generoso. L’investimento di Commisso ammonta a 504 milioni: 143 per l’acquisto delle quote dai Della Valle e 361 immessi nelle casse del club, destinati per un terzo al Viola Park e per due terzi agli investimenti tecnici e alla gestione corrente. […] Va ricordato infatti che tutti i bilanci dell’era americana hanno chiuso in rosso, tranne quello del 2021-22, quando furono registrate le plusvalenze di Vlahovic e Chiesa per 107 milioni complessivi. Commisso sa già che dovrà tornare a mettere mano al portafoglio: l’esercizio al 30 giugno 2026, in assenza di grosse cessioni, è previsto in forte deficit”.