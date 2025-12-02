Capello: «Conte sembra voler trovare i nemici in se stesso. I risultati gli danno ragione, il resto è filosofia» (Gazzetta)

Capello: «sembra voler trovare i nemici in se stesso. I risultati gli danno ragione, il resto è filosofia» (Gazzetta)

Fabio Capello intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Conte si è ripreso punti e complimenti. Che impressione ha avuto?

«L’ho trovato in grande forma, particolarmente ispirato nella gestione come nelle idee. Si sente sempre più dentro la squadra e trasmette il suo carisma ai giocatori».

L’ultimo strappo – la scelta di restare alcuni giorni a Torino – è in realtà servito a rimettere insieme i pezzi?

«Per questo l’ho criticato, credo che abbia mancato di rispetto a chi doveva allenare, e cioè quei giocatori che non erano stati convocati in nazionale. Così ha rischiato di farli sentire giocatori “di serie B”. Avrebbe dovuto andare prima da loro a dire: “Vi lascio lavorare con lo staff”. Prima, non dopo».

Certi momenti possono essere strategici e finalizzati a mantenere alta la tensione?

«Antonio sembra voler trovare i nemici in se stesso, ma ognuno di noi ha il proprio modo di gestire i momenti. A lui i risultati danno ragione, qualsiasi altra argomentazione filosofica lascia il tempo che trova».

In Champions i risultati del Napoli sono stati altalenanti…

Capello: «L’Europa resta un banco di prova. Mi sembra però che abbia trovato una strada che sta dando i suoi frutti anche in campo internazionale, nel tipo di gioco e per la quadratura che Conte ha dato alla squadra. Dopo una serie di esperimenti ha trovato equilibrio con un attaccante e due mezze punte veloci».

Il punto in più del Napoli?

«Un uomo, Lukaku. Si è già visto quanto può essere determinante nel nostro campionato».