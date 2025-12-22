Bonucci: «Conte avrà catechizzato il Napoli perché il Bologna è pericoloso»

A Mediaset: «Sono finali e non ci sono favoriti. Spalletti sta facendo bene alla Juve, ma ci sono Milan, Inter e Napoli»

Poco prima del fischio d’inizio della finale di Supercoppa tra il Napoli e il Bologna, Bobo Vieri e Leonardo Bonucci hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset

La forza del Napoli la conosciamo, ma quanto deve preoccuparsi?

Bonucci: «Sono finali e non ci sono favoriti. Antonio avrà catechizzato bene i ragazzi perché il Bologna è una squadra aggressiva e pericolosa, lo ha dimostrato contro l’Inter»

Tanta qualità in avanti, chi può deciderla?

Vieri: «Sono tutti bravi e speriamo di vedere tanti gol stasera»

La Juve in corsa per lo scudetto ora?

Bonucci: «La Juve sicuramente con Spalletti sta cominciando a fare quello he deve, però Napoli, Inter e Milan stanno dimostrando di essere grandi squadre e ci aspettiamo un campionato molto equilibrato»

Come escono le milanesi da questa competizione?

«L’Inter ha ewprso ai rigori e ora si deve mettere a posto mentalmente per il nuovo anno»