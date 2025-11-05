Una chance sprecata per il Napoli: la prossima si chiama Qarabag e odora di ultima (Corsport)

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione del Napoli dopo il pareggio a reti inviolate di ieri contro l’Eintracht. Purtroppo la formazione di Conte in quattro gare a portato a casa solo 4 punti, il che significa una vittoria , un pareggio e due sconfitte. L’ennesimo pareggio, ma questa volta, in Champions, potrebbe essere un rischio maggiore.

“E se quello con il Como aveva riportato la squadra in testa al campionato, il pari di ieri è pericolosissimo in ottica qualificazione: i conti si faranno a turno completato, sì, ma di questo passo, con una sola vittoria in quattro giornate, anche il playoff comincia a essere viscido. Tanto da rischiare di sfuggire di mano. Eppure l’Eintracht, privo del gioiellino Uzun, coperto come in Alaska e votato esclusivamente al contropiede, aveva un piano unico: non perdere, nonostante la medesima necessità di punti e lo stesso ruolino del Napoli (2 sconfitte e un sorriso)”.

Possesso palla, tiri nello specchio della porta, ma si vince se si segnano i gol, come ha spiegato Conte nel post partita, e il Napoli è rimasto a secco ancora una volta

“Una chance sprecata: la prossima si chiama Qarabag e odora di ultima”.