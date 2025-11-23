Ugolini: «È indiscutibile che nel Napoli c’è stato un problema, non dico di rapporti ma di comunicazione»

A Sky Sport 24: «Il confronto c'è stato e la sintesi ha prodotto il miglior primo tempo stagionale del Napoli di Conte. Con quel tweet De Laurentiis ha dato maggiore sostanza al lavoro dell'allenatore»

Massimo Ugolini a Sky Sport 24

«La scoperta delle ali per quanto riguarda Noa Lang che ha segnato il primo gol con la maglia del Napoli. Ritrova Neres che già lo scorso anno ebbe un ottimo impatto, anche dopo l’addio di Kvaratskhelia. Sì, un po’ discontinuo ma numeri indiscutibili come le qualità del brasiliano. Ha detto anche ai nostri microfoni che sì, preferisce stare un po’ più vicino alla porta, ha segnato due gol importantissimi, ora però servono conferme sul campo. C’è subito il Qarabag che è la rivelazione della prima parte di stagione Champions. Servono tre punto per mantenere inalterate le speranze di andare ai play-off Champions».

«Il Napoli ha ottenuto e dato risposte significative, ha sofferto un po’ il ritorno dell’Atalanta di uno straordinario Scamacca. Dopo quel che non si era visto a Bologna, una reazione così è il meglio che ci si potesse aspettare».

A Ugolini chiedono da studio del tweet di De Laurentiis e della risposta di Conte che ha detto: «Io la squadra non l’ho mai persa».

«Dico che è un po’ il gioco delle parti, Conte sa di avere una grande squadra con cui ha ottenuto un risultato straordinario. È indiscutibile che c’è stato un problema non dico di rapporti ma di comunicazione sulla gestione di una squadra diversa, che deve fronteggiare il doppio impegno, carichi di lavori diversi, ci sono stati gli infortuni che non hanno dato una mano. Si sono parlati, le parti hanno messo sul tavolo le proprie argomentazioni, c’è stata una sintesi importante che ha prodotto il miglior primo tempo stagionale del Napoli. Con quel tweet De Laurentiis ha dato maggiore sostanza al lavoro di Antonio Conte».