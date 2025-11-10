The Athletic si domanda se lo smisurato amore di Yamal nei confronti dalla madre sia ricambiato

Incontrata ad una cena in cui era l'ospite d'onore non risponde alle domande sul figlio ma preferisce sottolineare che si sta godendo Londra e che il clima di fine autunno è stato sorprendentemente buono.

The Athletic ha partecipato ad una cena esclusiva, con tanto di biglietto di cui abbiamo scritto qui, con la mamma di Yamal. Al termine della serata non si era mai parlato della stella del Barcellona e il quotidiano commenta:

“Cerchiamo con ottimismo di chiederle quanto sia orgogliosa del successo di Yamal e del suo ruolo nelle foto di lui da neonato mentre viene lavato da Lionel Messi , diventate virali in concomitanza con la vittoria della Spagna a Euro 2024, ma non riceviamo grandi consensi. Il massimo che dice è che si sta godendo Londra e che il clima di fine autunno è stato sorprendentemente buono.

È un peccato, perché l’amore di Yamal per Ebana è evidente in ogni intervista che rilascia sulla sua educazione. Si percepisce che nessuno lo conosce meglio di sua madre, e che lei potrebbe avere qualcosa di interessante da dire su come il suo ragazzo riesca a rimanere con i piedi per terra dopo le recenti critiche per le sue azioni fuori dal campo”.

Il fenomeno del Barcellona, difatti, non ha mai nascosto il suo affetto sconfinato per Sheila Ebana, citata in numerose interviste rilasciate a diverse emittenti. La sua vita, cambiata a soli 18 anni, ha necessitato della presenza costante di una figura genitoriale, capace di garantirgli costantemente sicurezza e virtù.

Yamal e Sheila, un amore sconfinato ma forse non compreso

«Mia madre lavorava tanto, non poteva passare molto tempo con me, ma la sera preparava sempre la cena. Le ho comprato una casa, è la mia regina, si merita tutto. È ciò che amo di più al mondo». Così si esponeva il talento blaugrana al podcast Resonancia de Corazon. Affiora, senza filtri, il legame indissolubile con la madre, un legame intessuto sin dalla tenera età. «Le dico sempre che le sono grato perché, per quanto fosse difficile per lei, mi ha fatto vedere solo il bello. Io forse non ho avuto la miglior infanzia del mondo, ma lei faceva in modo che io non vedessi nulla di brutto. Mi faceva vedere solo le cose belle». Un atto d’amore svelato a Dazn, adeguato a certificare il ruolo cruciale ricoperto da Ebana nella vita di Lamine. Anche una valvola di sfoga per consentire lo smaltimento di delusioni calcistiche e per restituire l’entusiasmo esibito in campo dal talento spagnolo. L’eliminazione dalla Champions nell’edizione dello scorso anno in semifinale per mano dell’Inter, ha generato tanto rammarico, cancellato proprio dalle rassicurazioni della madre: «Quella contro il Real Madrid è stata una partita molto importante che ci ha permesso di mettere un po’ di distanza tra noi e loro. Godiamocela ora… i tifosi hanno già dimenticato la Champions League. Alla fine ho detto a mia madre la Champions League si gioca ogni anno. Ci proveremo finché non riusciremo a conquistarla. Era importante vincere oggi per avvicinarci allo scudetto».

Nonostante l’amore smisurato di Lamine, Ebana non si è mostrata particolarmente propensa a parlare di suo figlio nel corso della cena allestita al Leonardo Royal Hotel, nei pressi del Tower Bridge a Londra. Secondo quanto svelato da The Athletic, Sheila non avrebbe fornito eccessivo consenso alla testata americana, che le aveva chiesto quanto fosse orgogliosa del repentino percorso di crescita di suo figlio e del paragone con una leggenda sacra come Messi. Delle risposte vaghe, per nulla inerenti al talento spagnolo, forse maggiormente interessata al clima londinese e al suo clima autunnale. Una reazione atipica, forse inaspettata, rapportata al forte attaccamento materno del giovane ragazzo…