Spalletti è un grande allenatore, c’è poco da fare. Rivoluziona la Juventus che vince 2-1 a Cremona

La Juventus di Spalletti ha vinto 2-1 a Cremona. Non solo buona la prima. È stata ottima e rivoluzionaria. La Juventus ha offerto una prestazione solida, come il mondo bianconero non vedeva da tempo. Ma tanto tempo. Almeno un anno e mezzo. Non sembrava la Juventus. Né quella di Tudor ma nemmeno quella di Thiago Motta. Arretrare Koopmeiners nella difesa a tre è stata una di quelle trovate di cui si parlerà a lungo. Koopmeiners ha potuto solo ringraziare. Da questa sera è un calciatore vero. Non più un soprammobile. La Juve ha vinto 2-1 gol di Costi (redivivo) e Cambiaso (redivivo numero due). Per la Cremonese ha segnato Vardy grandissimo attaccante anche a 38 anni.

È la serata di Spalletti e francamente se la merita.