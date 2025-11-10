So Foot racconta il Fantacalcio italiano ai francesi: «Lì è un fenomeno sociale»

"Difficile paragonarlo al corrispettivo francese o inglese, quello italiano è il più giocato in Europa. E muove montagne di soldi"

“In Italia, basta nominare il Fantacalcio a chiunque e si sentono un sacco di aneddoti. Il principale campionato di fantacalcio del paese, accende passioni da quasi 40 anni. Dall’era di Maradona e Van Basten a quella di Nico Paz, Marcus Thuram e Rafael Leão, sono stati registrati 6,5 milioni di utenti, su una popolazione italiana di 58 milioni”. So Foot prova a raccontare ai suoi lettori francesi la nostra mania per il fantacalcio, perché “è difficile paragonarlo a Mon Petit Gazon, il suo equivalente francese“. Lo aveva fatto anche Jonathan Liew sul Guardian.

“Oltre ad essere il primo campionato di fantacalcio ad emergere in Europa, il Fantacalcio ha trasceso il semplice ambito degli appassionati di calcio. Il gioco è diventato un fenomeno sociale. Un film sull’argomento, “Ogni Maledetto Fantacalcio “, è persino disponibile su Netflix dalla scorsa estate”.

“Per supportare i Fantallenatori, si è sviluppato un intero ecosistema che analizza ogni giornata di gioco e le sue probabili formazioni, e fornisce informazioni su infortuni e cali di forma. Alcuni siti offrono persino contenuti personalizzati incentrati esclusivamente sui propri giocatori. I siti di consulenza offrono anche abbonamenti annuali a diverse decine di euro”.

So Foot ripercorre la storia del gioco, fin dai natali negli anni ’80 con l’invenzione di Riccardo Albini. Che al Post aveva raccontato la preistoria del gioco: “Il venerdì si davano le formazioni a un amico al bar, o al massimo lo si chiamava al telefono fisso. Il lunedì mattina, o anche prima, alle 2 di notte, si andava in edicola a comprare la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport per calcolare i punteggi”.

“A differenza di Mon Petit Gazon in Francia o della Fantasy Premier League inglese, il Fantacalcio non è gestito direttamente dalla Lega. Tuttavia, le due entità collaborano strettamente, spinte da interessi comuni. Tutto questo entusiasmo influenza inevitabilmente il campionato reale. Alcuni giocatori di Serie A hanno già interagito direttamente con gli utenti che li hanno presi di mira. João Cancelo, allora giocatore della Juventus, si è scagliato su Instagram contro uno di loro che criticava la sua scarsa prestazione in attacco. Durante il suo trasferimento dal Sassuolo al Barcellona, ​ Boateng pagò un giocatore che aveva investito molto nelle sue prestazioni con i neroverdi. Al suo ritorno in Serie A, Ciro Immobile descrisse il Fantacalcio come un “vero lavoro”.

“Difficile non essere d’accordo con lui – continua la rivista francese – Oltre al tempo dedicato a perfezionare la sua strategia, la pratica può essere redditizia. Una stima diffusa dallo studio legale Avvocato Scortino stima la quantità di denaro in circolazione per il Fantacalcio a 50 milioni di euro, con una puntata base media di 9 euro. Secondo lo stesso studio legale, questo studio è una sottostima. Alcuni gruppi di amici nominano persino un tesoriere per garantire che i pagamenti vengano effettuati, e internet pullula di articoli legali sull’obbligo legale di pagare la propria puntata al vincitore del campionato di Fantacalcio. In alcuni campionati pubblici, accessibili al costo di diverse decine di euro, sono in palio anche auto, telefoni cellulari e altri premi.