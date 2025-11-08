Serie A, Como-Cagliari finisce 0 a 0: i lariani mancano il momentaneo sorpasso alla Juventus

Sfida tattica e poco spettacolare quella andata in scena al “Sinigaglia”, dove Como e Cagliari si sono divise la posta in palio con uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai padroni di casa.

Como-Cagliari: ecco cosa è successo

Il Como ha provato a fare la partita, muovendosi con ordine sia in fase offensiva che difensiva, ma ha faticato a trovare spazi contro un Cagliari compatto e abile nel rallentare il ritmo e chiudere le linee di passaggio. Qualche errore in costruzione da parte dei lombardi e un paio di tentativi timidi dei sardi hanno condizionato il primo tempo, rimasto povero di emozioni fino al primo episodio importante: l’autogol di Valle su cross di Palestra, annullato dal Var per un fallo precedente di un giocatore del Cagliari.

Da lì, la partita si è accesa per qualche minuto: Addai ha tentato la giocata personale, Felici ha sprecato una buona chance, mentre Nico Paz ha impegnato Caprile, attento a mantenere la parità.

Nella ripresa, il match si è aperto grazie alle iniziative di Jesús Rodríguez, bravo a mettere in difficoltà la difesa rossoblù. Ma il colpo del possibile vantaggio è stato fallito clamorosamente da Morata, che da pochi passi ha calciato addosso al portiere. Lo spagnolo, visibilmente nervoso, è stato poi sostituito da Douvikas, con Baturina mandato in campo per dare più freschezza.

Il tecnico Pisacane ha risposto ai cambi di Fàbregas inserendo energie nuove come Adopo e Borrelli, ma il finale è stato frammentato da numerose interruzioni e perdite di tempo che hanno impedito a entrambe le squadre di trovare la via del gol.

Alla fine, il risultato non si è sbloccato: uno 0-0 che sa di occasione mancata per il Como di Fabregas.