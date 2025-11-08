Senza De Bruyne, il Napoli chiede a Hojlund di reinventarsi (Corsport)

Hojlund deve fare cose diverse, le stesse per cui Lukaku era e tornerà a essere maestro. Rasmus ci sta mettendo del suo, si impegna tanto e lavora in allenamento, ascolta i consigli di Conte

Rasmus Hojlund, il danese delle meraviglie, che ci aveva subito abituati bene arrivando a Napoli a suon di gol, ora sembra essersi fermato. “Conte aveva saputo esaltarlo subito e KDB era stato abile nell’intercettare le sue esigenze tecniche. La coppia perfetta durata troppo poco. Così, dopo il primo mese esaltante, intervallato dalle reti anche con la Danimarca, è arrivato ottobre e c’è stato lo stop, una frenata inevitabile che Hojlund non aveva previsto”.

Da quando è rientrato dall’infortunio è ancora a secco di gol, una condizione che è ovviamente legata all’assenza di Kevin De Bruyne, i due infatti avevano trovato feeling e il modo di giocare insieme per far fruttare al massimo le proprie qualità. Ora a Rasmus tocca reinventarsi, come scrive oggi il Corriere dello Sport.

Il danese sta ricevendo tanti consigli dal mister ed è arrivato il momento di metterli in pratica:

“Il Napoli ha cambiato pelle. Senza De Bruyne è tornato al 4-3-3, ha aggiunto un altro esterno a sinistra – con McTominay tornato mezzala – e ora chiede a Hojlund anche cose diverse, le stesse per cui Lukaku era e tornerà a essere maestro. Rasmus ci sta mettendo del suo, si impegna tanto e lavora in allenamento, ascolta i consigli di Conte e già domani, al Dall’Ara, dove ha già segnato nel 2023 con l’Atalanta, vorrà convertire in gol le sue indicazioni. Bisognerà legare il gioco senza snaturarsi. Giocare di sponda, accorciare e poi sprintare per offrire profondità ai compagni. Agli altri il compito di servirlo a dovere. Basta poco per riaccendersi”