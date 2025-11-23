Se questo è l’effetto del silenzio di Conte, varrebbe la pena che tenesse bocca chiusa per il resto del campionato

Tuttosport scrive oggi della bella vittoria del Napoli contro l’Atalanta, una vittoria che arriva dopo 15 giorni complessi per gli azzurri, reduci dalla brutta partita contro il Bologna. Dopo la partita c’era stato lo sfogo del mister, poi più nulla, il silenzio e l’assenza di Conte che non era rientrato a Castel Volturno durante la pausa per le Nazionali.

“Non c’è voluto tanto, appena 17 minuti, perché la squadra si togliesse il gufo dalla spalla. Aspettava da 300 minuti, ovvero più di tre gare, quel ritorno al gol, quel parlare sul campo dopo aver fatto penitenza “ascoltando” in settimana il silenzio del suo tecnico. Se questo è l’effetto forse varrebbe la pena che Conte tenesse bocca chiusa per il resto del campionato”.

“Il calcio si nutre di equilibri e piccoli squilibri che cambiano faccia ad una sfida. E, sebbene il primo quarto d’ora sia passato in sostanziale equilibrio, è bastato che Neres trovasse guizzi che hanno ricordato numeri 7 di altri tempi per cambiare faccia al match”.